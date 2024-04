Benet Salellas apunta a un vincle entre Pegasus i la causa del Tsunami

Podria existir un vincle entre l'espionatge amb Pegasus a independentistes catalans i la investigació de terrorisme en el cas Tsunami. Així ho apunta l'advocat Benet Salellas, en una entrevista a l'ACN on afirma que, "probablement", la investigació de Tsunami "convergeixi" amb l'ús de Pegasus.L'advocat d'Oleguer Serra, Josep Campmajó (tots dos a Suïssa) i Oriol Soler, subratlla que els tempos, els objectius i els actors investigadors dels dos casos "coincideixen". Al seu torn, Olivier Peter (advocat suís de Serra) denuncia que la investigació de Tsunami vulnera els drets fonamentals dels afectats, i avisa que l'amnistia "no repara la vulneració de drets". Així, les defenses tenen "ganes de jugar la partida" del cas als òrgans internacionals.

Salellas situa la investigació del cas Tsunami com "la punta de l'iceberg" de tot un volum "gegant" de recursos personals, econòmics i tecnològics que l'Estat destina des del 2017 per perseguir l'independentisme. L'advocat de Serra, Campmajó i Soler -tots tres dins la causa de terrorisme- qualifica aquest desplegament de recursos d''"absoluta vergonya". Així, Salellas subratlla que no s'arribarà a saber "mai" quants centenars de milions d'euros hauran costat totes aquestes investigacions: "Que es malversi aquest volum de diners públics per investigar un moviment pacífic és dramàtic en termes democràtics".

L'advocat també apunta que els jutges que se senten "activistes", i que tenen "clar" que les persones vinculades al Tsunami van cometre algun delicte, trobaran qualsevol fórmula jurídica per sustentar les seves tesis. En declaracions a l'ACN, Salellas reflexiona que encara que es modifiqués el delicte de terrorisme del Codi Penal, aquests jutges buscarien altres interpretacions per exemple del delicte de traïció, o del concepte d'intimidació dins de desordres públics. De fet, creu que si la sedició encara formés part del Codi Penal, els investigats a la causa del Tsunami estarien perseguits per aquest delicte, suprimit a finals de 2022.

Seguint la mateixa lògica, Peter també considera que Estrasburg s'haurà de pronunciar sobre la condemna de l'1-O als líders independentistes condemnats pel Suprem. "L'amnistia com a tal no reconeix la vulneració dels drets, i no dona cap garantia de no repetició", afirma. Per tant, considera que "no serà un obstacle perquè el tribunal examini" la demanda interposada pel seu client, l'expresident d'Òmnium Jordi Cuixart.