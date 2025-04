Borràs agraeix la petició perquè Sánchez l'indulti i evitar la presó

Laura Borràs s'ha mostrat agraïda per la petició d'indult de l'escriptora Margarida Aritzeta. "Agraeixo infinitament la preocupació de tots els que -en públic o en privat- em feu arribar el vostre suport i valoro moltíssim iniciatives com aquesta, de l’exdegana de lletres que volen combatre la injustícia", ha dit en una publicació a X.

Agraeixo infinitament la preocupació de tots els que -en públic o en privat- em feu arribar el vostre suport i valoro moltíssim iniciatives com aquesta, de l’ex Degana de @lletres, que volen combatre la injustícia.

Ara el tribunal haurà de reenviar la petició al govern espanyol, que és qui haurà de decidir. De fet, el TSJC ha demanat també l'indult per a Borràs, però en aquest cas parcial. Aritzeta, que va rebre la Creu de Sant Jordi el 2019, va ser degana de la Institució de les Lletres Catalanes entre 2019 i 2022.

L'expresidenta ha enviat també un missatge optimista: "Des del primer dia he mantingut la determinació que aquest duríssim procés judicial no condicioni el meu compromís amb la lluita per la independència. I no m'he rendit"!