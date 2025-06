Castelldefels, amb el suport del PP, rebutja l'ampliació del Prat

El ple de l'Ajuntament de Castelldefels ha aprovat aquest divendres una declaració de rebuig institucional al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Aquest posicionament ha comptat amb els vots favorables del PP, que té l'alcaldia, i també d'ERC, Junts, els Comuns i l'agrupació local SOM. El PSC ha estat l'únic grup que no ha fet suport al rebuig a l'ampliació després que se li hagi refusat una esmena parcial. L'alcalde de Castelldefels, el popular Manuel Reyes, ha lamentat que el Govern no hagi escoltat els ajuntaments de la zona i ha advertit que plantaran cara: "És com David contra Goliat, però hem de lluitar per responsabilitat i perquè hem de defensar els veïns", ha sentenciat. A la vegada, també ha assegurat que intentaran aturar l'ampliació de l'aeroport buscant la complicitat d'agents socials i fent servir "tota la força" de la llei.