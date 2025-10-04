Catalunya, País Valencià i Navarra: com construir nacions del segle XXI?

Pere Aragonès, Ximo Puig i Uxue Barkos han estat protagonistes aquest dissabte de la jornada que ha organitzat Acció Catalana amb el suport de Nació a Vilafranca del Penedès. L'expresident de la Generalitat catalana, l'expresident de la Generalitat valenciana i l'expresidenta de Navarra han debatut sobre la manera de construir nació en ple segle XXI, amb una geopolítica canviant i un context polític a l'Estat marcat per la crispació. Tots tres han compartit experiències de quan eren els màxims responsables de les respectives comunitats, i han instat -amb més o menys intensitat- a continuar aprofitant el marc generat per la majoria liderada per Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats.
Aragonès, que s'ha referit específicament al model de finançament singular que estan negociant ERC i el PSOE, ha remarcat la "urgència" de poder fixar les condicions legals per tal que Catalunya pugui recaptar els impostos, tal com es va acordar en la investidura de Salvador Illa. "Necessitem tenir les lleis preparades en les properes setmanes i mesos", ha determinat l'expresident de la Generalitat. Pel que fa a Puig, ha apuntat que l'obertura del meló del nou finançament és una "oportunitat" per al País Valencià, que és un dels territoris més perjudicats pel model actual. Barkos ha insistit en la idea que recaptar tots els impostos, com Navarra, és sobretot un exercici de "responsabilitat".
Tots tres han coincidit a l'hora d'assenyalar el perill d'involució en cas que la dreta i l'extrema dreta arribin al poder a l'Estat, per bé que Aragonès ha volgut puntualitzar que Sánchez no pot disposar d'un xec en blanc davant la por al PP i a Vox. Puig, en aquest sentit, ha demanat que pugui "continuar" un govern com l'actual. Barkos, pel que fa al futur de les respectives nacions, ha indicat que la llengua és cabdal per mantenir el sentiment de comunitat, especialment de cara als nouvinguts i a la seva integració. Aragonès i Puig, a banda, han lamentat que no existeixi col·laboració actual entre les dues Generalitats, sobretot des que hi governa Carlos Mazón, molt qüestionat pel seu antecessor.
Reivindicació de Paco Candel
Gala Cortadellas, presidenta de la Fundació Paco Candel, ha estat l'encarregada d'arrencar les jornades. "Va situar el fenomen migratori en un debat que encara és viu. La immigració era, i és, una oportunitat per repensar el país", ha indicat Cortadellas, preocupada pel discurs de l'extrema dreta. "I, des de posicions oposades, és hora de ser més explícits. Combatre els qui volen destruir el país generant odi, i fer política en majúscules. És moment d'elaborar consensos", ha remarcat la dirigent de l'entitat. Construir Catalunya, avui en dia, passa per "preservar i sumar". "Ens hem de desacomplexar, explicar millor el país que tenim. No sabem ser vuit milions d'habitants", ha resumit.
"El país ha canviat, tothom n'ha de ser conscient i tothom ho ha d'explicar", ha insistit. En aquest sentit, ha carregat contra el fet que la immigració pugui generar "rebuig" a causa del "relat pobre" de l'extrema dreta. Hi ha consensos que s'han trencat, però cal parlar, ha defensat, del fet migratori. Com s'ha de fer? Com construir la "Catalunya, un sol poble" que va dissenyar Candel? "En primer lloc, cal parlar de persones", ha ressaltat Cortadellas. Carles Campuzano, president d'Acció Catalana, ha inaugurat les jornades amb un discurs en el qual ha reivindicat tractar tots els debats per no deixar les solucions en mans exclusivament dels extremismes ascendents arreu d'Europa.