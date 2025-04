Cauen un 5% els delictes en el primer trimestre de 2025

El comissari en cap dels Mossos, Miquel Esquius, ha estat l'encarregat d'obrir l'acte i ha definit reptes i objectius del cos. "La força creixent dels Mossos ha de ser reflex d'un compromís ferm amb el país i la seguretat; demano treball, coratge, valentia i de la mà de totes les institucions i cossos policials", ha dit. Ha explicat que l'any 2024 ha estat un any de “contenció” de la delinqüència, amb una rebaixa lleu de les dades de delinqüència, com ara furts o delictes contra el patrimoni, mentre creixent les estafes per internet i els delictes de lesions o agressions sexuals. “Continuen sent objectius de reducció”, ha remarcat. En el primer trimestre de 2025, cau un 5% el conjunt dels delictes, però creixen les víctimes d'accidents de trànsit. Esquius ha admès que la societat és cada vegada més “complexa”, però que això ha de ser una fortalesa. Com a repte principal, ha situat la lluita contra la multireincidència, que cal atacar de manera “transversal i multidepartamental”, i ha ressaltat en aquest sentit el Pla Kanpai, que s'ha desplegat des de fa setmanes a Barcelona i l'àrea metropolitana. “Dissenyem el rol de la policia en la lluita contra fenòmens complexos i globals”, ha dit Esquius, i que implica actuacions a llarg termini però també accions que canviïn la conducta dels delinqüents. Un any més, el cap dels Mossos s'ha mostrat preocupat pel negoci de la marihuana, amb xarxes criminals “que s'han establert al país”. “Ens preocupa i ens comprometem a continuar treballant per combatre-ho”, ha garantit Esquius. L'any passat es van desactivar 85 xarxes criminals de tràfic de drogues. "Estem més preparats que mai per continuar avançant", ha reblat.