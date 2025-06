Centenars de persones es manifesten a Badalona «contra la reacció i el feixisme»

Centenars de persones, la gran majoria joves, s'han manfiestat aquest dissabte pels carrers de Badalona (Barcelonès) "contra la reacció i el feixisme". Ho han fet per denunciar l'onada reaccionària d'ultradreta que afecta diversos països i també Catalunya i per criticar que l'esquerra tradicional no és capaç de fer-hi front. Ho ha assegurat en declaracions a la premsa Judit González, portaveu de l'entitat convocant Organització Juvenil Socialista (OSJ), que ha subratllat que l'esquerra "reformista" és "impotent a l'hora de donar solucions per combatre la reacció". "Les seves solucions són ineficaces", ha afirmat. N'ha posat d'exemple l'Ajuntament de Badalona, on governa Xavier García Albiol (PP) perquè "l'esquerra ha fracassat, tant la més progressista com la que menys". "Badalona és un dels símbols de l'auge reaccionari a Catalunya. L'alcalde encarna aquesta reacció amb les seves polítiques", ha afegit González, que ha defensat com a únic remei al "tercera via" del socialisme.

La marxa ha començat a la plaça de Pompeu Fabra i ha avançat durant prop d'una hora pels carrers de la ciutat. Darrere la pancarta 'Contra la reacció i el feixisme, lluita de classes', han llançat proclames contra el "circ parlamentari", a favor d'un govern "proletari", i de l'estat sionista d'Israel. "⁠Ni Vox, ni Junts ni ERC ni Comuns. Polítics inútils. Només ens venen fum" i "Violència és no arribar a final de mes" també són crits que s'han sentit al llarg del recorregut fins al parc del Gran Sol, al barri de la Salut. Allà s'ha llegit el manifest de la protesta, que ha assenyalat la burgesia com a "veritable culpable de la misèria i auge reaccionari actual" i ha fet una crida tant a barrar el pas al racisme, el masclisme, l'LGTBI-fòbia i l'ofensiva contra el català com a lluitar pels drets i llibertats de la classe treballadora.