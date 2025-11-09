Colau descarta presentar-se a les primàries de BComú per tornar a ser alcaldessa

L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau ha descartat "al 100%" presentar-se a les primàries de BComú per tornar a ser alcaldessa. "No tinc intenció de presentar-me ni a les primàries ni a les pròximes eleccions; ni municipals, ni estatals ni de cap altre tipus", ha sentenciat Colau en declaracions al diari La Vanguardia. Fa un mes, la militància de Barcelona en Comú va avalar substituir el límit de mandats en el codi ètic per un màxim de dotze anys al càrrec, obrint la porta a l'exalcaldessa Colau per tornar a presentar-se com a candidata als comicis municipals del 2027. Colau tanca, però, la porta i afirma que a partir d'ara es vol centrar "en la família i en l'activisme". "El cost personal ha estat molt gran", ha reconegut l'exalcaldessa.\r\n