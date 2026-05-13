Collboni proposa aplicar l'any que ve la pujada de la taxa al creuerista d'escala

Jaume Collboni proposarà aplicar ja l'any que ve la pujada de 4 a 8 euros de la taxa turística que l'Ajuntament de Barcelona pot imposar als creueristes d'escala. L'alcalde de la capital catalana ho ha anunciat en una entrevista a Betevé, en la qual ha recordat que la pujada ja està pactada amb els grups de l'oposició, però que es preveia per a quatre anys. El batlle ha afirmat, però, que té la pretensió de "reduir a zero" les escales de creuers, i que per a això calen "decisions valentes". Collboni també ha anunciat que proposarà que la xifra de 8 euros es pugui "destopar", tot i que no ha dit fins a quina quantitat. De moment, el creuerista d'escala pagaria fins a 14 euros, sumant-hi els 6 que ja aplica la Generalitat.
El batlle barceloní ha reiterat que el turisme "ha d'estar al servei de la ciutat i no al revés", i això vol dir "posar límits i prendre mesures de promoció". Per aconseguir un "turisme de qualitat" cal fer accions com "renovar la Fira de Barcelona" per atraure el turisme de negocis, per exemple. Perquè "el que posa en risc la qualitat de vida a la ciutat és la massificació turística", i davant d'això, Barcelona "pren decisions com ningú altre". L'alcalde ha recordat la mesura de l'eliminació dels pisos turístics, que significarà tornar al mercat "10.000 habitatges", l'equivalent al que el consistori construiria en 10 anys.
Però el creuerisme d'escala és una altra de les seves preocupacions, perquè aquest perfil de turista "fa tot el consum al vaixell, però ocupa espai i utilitza serveis públics sobretot a Ciutat Vella i a l'Eixample". L'acceleració en l'augment de la taxa turística és l'aposta de l'alcalde per "desincentivar" aquest tipus d'estades a la ciutat i per retornar la qualitat de vida a la ciutat. En aquest sentit, ha recordat que amb la taxa turística s'han recaptat cent milions que, entre d'altres, han anat al pla per climatitzar les escoles de la ciutat.
Mil pisos en construcció l'any que ve
Pel que fa a l'habitatge, l'alcalde ha defensat la mesura d'intervenir el mercat per topar els lloguers. Actualment, a Barcelona es paga una mitjana de 1.100 euros per un pis. Collboni ha admès que és una xifra molt elevada, però ha defensat que sense la limitació, ara podria ser "de 1.300 o 1.400 euros". Alhora ha admès que per solucionar la crisi "no hi ha una sola solució o una solució màgica", i s'ha mostrat partidari "d'activar totes les opcions". Entre elles, la construcció de pisos del mateix Ajuntament, i en aquest sentit ha assegurat que l'any que ve n'hi haurà un miler en marxa.
Una altra de les eines era la reserva del 30% de pisos protegits en construccions d'obra nova, mesura estrella del mandat d'Ada Colau que no s'ha arribat a aplicar. Collboni era partidari de modificar-la, oferint al constructor la possibilitat d'acumular aquest 30% en altres promocions, però la seva proposta tampoc ha reeixit. Tot i això, l'alcalde, que es presentarà a la reelecció, ha afirmat que la durà "al programa electoral".