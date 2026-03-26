Diputats i regidors d'ERC donen suport als afins a Junqueras i Alamany per a la federació de Barcelona

Els afins a Oriol Junqueras i Elisenda Alamany ja tenen els avals per presentar-se a la federació d'ERC Barcelona. La candidatura "Activem Barcelona" s'ha presentat aquest dimecres davant uns 150 militants a l'Ateneu Hortenc i, segons han anunciat, han triplicat en un sol dia els 46 avals necessaris per poder presentar-se a les primàries. La candidatura de Ricard Farin i Núria Clotet ha rebut el suport de diputats com Ester Capella o Joan Ignasi Elena i el de regidors al consistori barceloní com Jordi Coronas i Eva Baró. També hi era Patrícia Gomà, expresident de la federació d'ERC Barcelona i bona part de les presidències dels casals de la ciutat. Les primàries a la federació de la capital catalana es disputen el 17 d'abril i els afins a la direcció nacional s'enfrontaran a la candidatura de crítics, encapçalada per la regidora Rosa Suriñach. Informa Lluís Girona.\r\n\r\n \r\n