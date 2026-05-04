Divuit independentistes encausats per una protesta contra Societat Civil Catalana el 2018, a judici

El judici contra 18 independentistes encausats per una protesta contra Societat Civil Catalana (SCC) el 2018 a la UB ha començat aquest dilluns a la Ciutat de la Justícia. Tal com han explicat les defenses en una breu atenció als mitjans abans d'arrencar la sessió, tornen a reclamar l'amnistia, després que el jutge en rebutgés l'aplicació el febrer de l'any passat. Cadascun dels processats s'enfronta a peticions de dos anys i sis mesos de presó, i a una multa de 6.500 euros. Se'ls acusa d'un delicte de coaccions i un altre contra l'exercici de drets fonamentals i llibertats. La Fiscalia ha aplicat a tots els acusats l'agreujant de discriminació ideològica. Es preveu que el judici se celebri fins al 22 de maig, si bé el jutge ha apuntat que els terminis es podrien escurçar.\r\n\r\nEn una atenció als mitjans abans que els encausats entressin a la Ciutat de la Justícia, la portaveu d'Alerta Solidària, Berta Ferrer, ha avançat que les defenses tornarien a demanar l'amnistia pels acusats: "És una persecució ideològica", ha denunciat, i ha argumentat que s'aplica el delicte d'odi contra independentistes i no contra espanyolistes. El procés judicial arriba després d'uns 8 anys d'instrucció, amb la negativa de la judicatura d'aplicar l'amnistia als encausats. El jutge va rebutjar-ho en argumentar que la protesta del 2018 no tenia cap motivació relacionada amb el procés independentista.\r\n