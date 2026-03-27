Duel confirmat a ERC Barcelona: afins i crítics de Junqueras i Alamany superen els avals necessaris

Ara sí que és oficial: hi haurà duel entre afins i crítics d'Oriol Junqueras i Elisenda Alamany a la federació d'ERC Barcelona. Totes dues candidatures han superat els 46 avals necessaris per poder presentar-se a les primàries: els primers diuen que els han triplicat i els segons diuen que els han duplicat. Totes dues formacions han fet actes de presentació aquesta setmana davant la militància que ha estat suficient per aplegar els suports necessaris per concórrer als comicis. Les primàries es disputen el 17 d'abril i competiran la candidatura "Activem Barcelona", que encapçalen Ricard Farin i Núria Clotet i que és afina a la direcció nacional; i la candidatura crítica "Construïm Esquerra Barcelona", encapçalada per la regidora al consistori barceloní Rosa Suriñach. Informa Lluís Girona.\r\n