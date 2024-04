Dues noves enquestes del 12-M donen la victòria al PSC amb Junts per davant d'ERC

Victòria per al PSC amb Junts per davant d'ERC. Aquest és el resultat de dues enquestes que aquest dimarts publiquen, per una banda, El País i la SER, i per l'altra El Periódico. Les dues estimacions d'escons presenten un escenari molt similar entre els tres partits que aspiren a guanyar les eleccions catalanes del 12-M.

Pel que fa a la que han publicat els mitjans del grup PRISA, els de Salvador Illavencerien els comicis amb 38 escons (+5 respecte al 2021), mentre que Carles Puigdemontes quedaria en segona posició amb 33 diputats (+1), sis més que els de Pere Aragonès, que en recollirien 27 (-6).

Pel que fa a la resta de partits, el PP milloraria els resultats del 2021 i passaria dels tres diputats actuals a obtenir-ne 13, fet que pateix l'extrema dreta de Vox, que en perdria dos i es quedaria amb nou escons. Tanquen l'arc parlamentari la CUP i els comuns amb set escons, que en perdrien dos i un respectivament, i Aliança Catalana tindria opcions d'entrar a la cambra catalana amb un sol representant.

En una línia molt similar es mou l'enquesta de El Periódico, que dona entre 38 i 40 escons als socialistes (26,4% dels vots), amb els juntaires en segon lloc amb un resultat d'entre 32 i 34 diputats (20,4%), i els republicans tancant el podi amb entre 28 i 30 diputats (18%).

L'estimació del diari també deixa els populars en la quarta posició, situant-se en els 13 o 14 escons, mentre que Vox es quedaria entre els 8 i 9. Els comuns es quedarien amb entre 6 i 7 diputats i la CUP entre els 4 i els 6, en una nova estimació que també situa Aliança Catalana amb possibilitat d'aconseguir un diputat.

En tot cas, les dues enquestes plantegen un escenari d'extrema igualtat entre forces, amb la majoria independentista en perill i sense una suma clara de cara a conformar govern després de les eleccions.