El CIS enfonsa el PP i consolida la recuperació del PSOE

El PSOE guanyaria les eleccions amb el 34,8% dels vots i es distanciaria quinze punts del PP, que es quedaria al 19,8%, segons l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) d'aquest octubre. Vox manté la posició, i es quedaria a dos punts dels populars, amb un 17,7% dels vots. Sumar i Podem obtindrien, respectivament, un 7,7% i un 4,9% dels sufragis. Les dades del CIS indiquen que el PSOE continua recuperant-se després de la patacada del juliol, quan l'enquesta mostrava un empat tècnic amb el PP després de l'esclat dels escàndols de corrupció al voltant del partit que lidera Pedro Sánchez.
L'enquesta del CIS s'ha fet a través de 4.000 qüestionaris en els primers dies d'octubre, en ple debat sobre l'avortament a Madrid, l'assalt a la Flotilla per part d'Israel i el pla de pau de Donald Trump per a Gaza. El canvi més significatiu respecte de les dades de setembre és la caiguda del PP. Al setembre, el percentatge de vot era del 32,7% i ara creix fins al 34,8%. Els populars, ara fa un mes, es quedava el 23,7% i ara cauen fins al 19,8. Vox, per la seva banda, passa del 17,3 al 17,7% d'intenció de vot i consolida la tercera posició i pressiona el d'Alberto Núñez Feijóo.
Per darrere seu, Sumar perdria dues dècimes, del 7,9% al 7,7%, i Podem guanyaria sis dècimes, del 4,3% al 4,9%. ERC perdria una dècima per passar del 2,1% al 2%, i Junts en guanyaria dues per passar del 0,8% a l’1% a tot l'Estat. Se Acabó la Fiesta, el partit de l'agitador ultra Alvise Pérez, que tot just aquest cap de setmana anunciava que es presentarà a les eleccions espanyoles, passaria de l’1,6% a l’1,3%.
Sánchez, el president preferit
Segons el CIS, Pedro Sánchez continua essent el president preferit dels espanyols. Encapçala la llista amb un 26,4% de les respostes. El segon és el líder de Vox, Santiago Abascal, amb un 10%, just per davant del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb el 8,4%. Yolanda Díaz se situa la quarta de la llista amb el 4,4%, i Isabel Díaz Ayuso la segueix amb el 3%. Un 2,7% assenyala el portaveu d’ERC a Madrid, Gabriel Rufián, i un 0,9% a l’exministra i eurodiputada Irene Montero.
Sánchez i Feijóo generen poca confiança en el conjunt dels ciutadans. Pel que fa a Sánchez, un 44% diu que no li té “cap confiança” i un 23,1% “poca confiança”. El 22,7% “bastanta confiança” i un 9% “molta confiança”. En el cas de Feijóo, un 47,9% no li té “cap confiança”, un 35,8% “poca confiança”, un 13% “bastanta confiança” i només el 2,1% li té “molta confiança”.
Només dos ministres superen el cinc en la nota que els posen els ciutadans. Són el d’Economia, Carlos Cuerpo, amb un 5,41, i el de Consum, Pablo Bustinduy, amb un 5,32. La resta se situen entre el 4 i el 5. El més mal valorat és el d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, amb un 4 just.
La majoria no comparteix la posició de Sánchez sobre Gaza
L’enquesta també pregunta per la posició del govern espanyol en relació amb el conflicte de Gaza. Segons el CIS, un 37,1% dels ciutadans està “molt preocupat”, un 30,5% “bastant preocupat” i un 12,6% “una mica preocupat” per la situació, però la majoria no comparteix la posició del president espanyol, perquè un 30,5% diu que no hi està “gens d’acord”, i un 23,3% “poc d’acord”. Per contra, un 23,4% dels ciutadans està “bastant d’acord” amb Sánchez sobre Gaza, i un 14,6% “molt d’acord”.
El CIS també pregunta pel 50 aniversari de la mort de Francisco Franco. Una majoria dels ciutadans pensa que els anys de la dictadura van ser “molt dolents” (39,1%) o “dolents (26,4%). Superen de llarg els que pensen que aquells anys van ser “bons” (16,8%) o “molt bons” (4,5%). La mateixa majoria pensa que el règim democràtic és millor que la dictadura franquista. Un 33,8% “molt millor”, un 40,8% “millor”, un 11,8% “pitjor” i un 5,5% “molt pitjor”.
Habitatge, el principal problema
Segons el CIS l’habitatge és el principal problema dels ciutadans. L’assenyalen el 37,1% dels enquestats amb possibilitat d’assenyalar tres factors. Per darrere va la immigració (20,5%), els problemes econòmics relacionats amb la qualitat de l’ocupació.