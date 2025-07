El Comitè de Drets Humans de l’ONU demana explicacions a Espanya per l’amnistia, el «Catalangate» i les infiltracions

El b ha demanat explicacions a Espanya sobre l’aplicació de l’amnistia, l’espionatge amb Pegasus del "Catalangate", i les infiltracions policials en el moviment independentista. En la segona sessió a Ginebra per l’examen sobre drets civils i polítics a Espanya, Hélène Tigroudja, vicepresidenta del comitè d’experts de l’ONU, ha advertit que és “molt preocupant” la infiltració de policies sense “cap garantia judicial”, reconeguda “pel mateix ministre de l’Interior”. El representant del ministeri de l’Interior s’ha limitat a explicar la diferència entre els agents encoberts i els agents infiltrats, remarcant que aquesta segona figura està regulada en la llei sobre forces i cossos de seguretat.

A més, Ángel García Navarro, de la subdirecció de relacions internacionals i estrangeria del ministeri de l’Interior, ha justificat la “captació d’informació” dels agents infiltrats per “garantir la seguretat ciutadana” i “els drets” de “la resta de la ciutadania”.

Pel que fa a la llei d’amnistia, Alfonso Ramos de Molins, membre de l’advocacia general de l’estat, ha explicat que la seva aplicació plena està a l’espera dels tribunals, tant per la discussió sobre l’aplicació en delictes de malversació com per les preguntes prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea relativa a l’afectació als fons comunitaris. Ramos de Molins ha indicat que la decisió del TJUE sobre el cas del Tribunal de comptes està prevista per al setembre.

El Comitè de Drets Humans de l’ONU és l'òrgan d'experts independents que supervisa l'aplicació del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics als estats que l’han ratificat. El grup d’experts ha celebrat aquesta matí la segona sessió d’avaluació sobre el respecte als drets civils i polítics a Espanya. Està previst que les conclusions del comitè s’adoptin el 14 de juliol. Fa 10 anys que Espanya no se sotmetia a aquest examen sobre drets civils i polítics.

Amnistia, "Catalangate" i infiltrats

Koji Teraya, expert del comitè de drets humans de l’ONU, ha preguntat a Espanya per l’aplicació de la llei d’amnistia, el "Catalangate" i les infiltracions policials en el moviment independentista. Teraya ha demanat “clarificacions” sobre “l’impacte” de la sentència del Tribunal Constitucional sobre la llei d’amnistia, la seva actual “implementació”, així com la seva aplicació en el cas de l’expresident Carles Puigdemont.

D’altra banda, l’expert japonès ha destacat que no s’ha iniciat una “investigació” de l’ús del programa Pegasus per espiar una seixantena de polítics i activistes catalans i que la fiscalia s’hagi mantingut “inactiva”. També ha mencionat “el rebuig dels tribunals” a investigar les infiltracions i el fet que “les fiscalies sembla que normalitzin aquestes pràctiques”. Per això, ha preguntat a la delegació espanyola pels “obstacles” d’investigar aquests fets. “És molt preocupant (les infiltracions policials) sense cap garantia judicial”, ha afegit Tigroudja al seu torn.

La delegació espanyola no ha donat explicacions en la primera ronda de respostes, i s’ha centrat a contestar altres qüestions relatives als CIE, el sistema judicial, la llei mordassa o la situació a les presons, entre d’altres.

Teraya ha insistit que volen una resposta sobre les qüestions plantejades respecte a Catalunya. “Sé que és un tema delicat, però agrairíem rebre una resposta”, ha dit l’expert japonès, que ha donat la possibilitat a Espanya de presentar-la per escrit “més endavant”.

Davant la insistència del comitè, la delegació espanyola ha contestat breument sobre les infiltracions i l’aplicació de l’amnistia, però no ha donat explicacions sobre l’espionatge amb Pegasus als independentistes.