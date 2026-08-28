El comitè sobre Ceuta acorda nous espais per als migrants i condemna la violència

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit a la Moncloa la reunió del Comitè per a la gestió de la crisi de Ceuta, que ha acordat per unanimitat un nou llistat d’espais per reubicar els migrants que continuen sense allotjament a la ciutat autònoma. Segons fonts de l’executiu, tots els membres de l’òrgan han coincidit a condemnar la violència i han subratllat la importància de garantir el repartiment d’aliments a totes les persones en situació de vulnerabilitat. A la reunió hi han assistit presencialment Carlos Cuerpo, José Manuel Albares, Félix Bolaños, Margarita Robles, Arcadi España, Milagros Tolón, Ángel Víctor Torres, Mónica García, Ana Redondo i Sira Rego, mentre que Elma Saiz hi ha participat per via telemàtica.\r\n