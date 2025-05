El Congrés obre la porta a l'embargament de material militar i de defensa a països investigats per genocidi

El ple del Congrés ha aprovat aquest dimarts la presa en consideració d'una proposició de llei (PL) de Sumar, ERC i Podem per poder aplicar embargaments d'armes i material de defensa a països investigats per genocidi o crims de guerra. La proposta, que ha tirat endavant amb 176 vots a favor i l'oposició de 171 diputats de PP i Vox, busca acabar amb els forats de l'actual regulació de comerç armamentístic. Entre altres novetats, es proposa que les autoritats puguin inspeccionaran tots els carregaments que estiguin destinats o provinguin d'un estat afectat per un embargament i que passin per ports i aeroports de l'Estat. Això afectaria armes de foc, components, munició, material policial, tecnologies "de doble ús" i combustibles militars. Tot plegat podria afectar el comerç amb Israel.