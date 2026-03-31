31 de març de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Política

El Consell de la República creu que l'ordre del TSJC contra el català «confirma el colonialisme d'Espanya»

  • Jordi Domingo President del Consell de la República -

ARA A PORTADA

Publicat el 31 de març de 2026 a les 18:00
Actualitzat el 31 de març de 2026 a les 18:01

El Consell de la República ha assegurat aquest dimarts que l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de dilluns, que dicta l'anul·lació provisional de part del decret de règim lingüístic educatiu, és la "confirmació" del "poder de dominació colonial" que, al seu entendre, és Espanya. En un comunicat, l'entitat presidida per l'advocat Jordi Domingo crida a la "desobediència institucional" i adverteix que el català només tindrà "supervivència i normalització" si Catalunya esdevé independent. Per al Consell, la decisió del TSJC forma part d'una "ofensiva deliberada contra la llengua i la cohesió social" per part de l'estat espanyol, al qual acusa d'imposar un "marc legal aliè i contrari a la voluntat democràtica del poble català". En aquest escenari, l'entitat demana "desobediència institucional i cívica" davant de resolucions judicials "injustes". "Cridem a tothom a reforçar, des de tots els àmbits, el compromís actiu amb la llengua i amb la construcció d'un estat propi", afegeix el Consell de la República.

