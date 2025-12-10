El «coratge» de la Transició davant l'autocràcia que ve

El Palau de la Generalitat ha acollit aquest dimecres un col·loqui entre la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, i el president de la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, Miquel Roca, sota el títol 50 anys de democràcia: de la transició econòmica a la prosperitat compartida. Un acte que s’ha convertit en un homenatge als pactes de la Transició i les formes perdudes d’aquells anys.
La periodista Milagros Pérez Oliva ha plantejat a Romero i Roca si la Transició va ser, com va assegurar Manuel Vázquez Montalbán, un “pacte de debilitats” entre els sectors reformistes del règim i l’oposició antifranquista. Una referència que ha fet saltar Miquel Roca, un dels ponents de la Constitució, qui ha dit que aquesta tesi vol apuntar que la transició va ser obra de “covards”.
Roca ha recordat l’escena al Congrés en la primera sessió després de les eleccions democràtiques del 1977: “Vam veure avançar per l’hemicicle Dolores Ibárruri i Santiago Carrillo, que devien ser uns covards. En realitat, no hi ha més coratge que el pacte. A la Transició, debilitat, ni una. Un coratge total”. L'exponent constitucional ha elogiat les formes com un tret de les democràcies: "La democràcia exigeix respecte a l'adversari i això vol dir formes".
Romero: "Un salt espectacular"
Alícia Romero ha lloat el que van ser els Pactes de la Moncloa del 1977, quan els agents socials i polítics van acordar un període d’estabilitat en els anys inicials de la Transició. Fou l’inici d’un “salt espectacular” donat per la societat, ha dit, multiplicant el PIB, assolint un salt en l’estat del benestar, en la seguretat social. La consellera ha subratllat la incorporació de les dones al mercat de treball com a “canvi estructural brutal”. Ha assenyalat les coses que no avancen prou, com la dimensió insuficient del teixit empresarial català.
El moment difícil d’Europa
Romero ha reconegut que la situació a Europa li genera inquietud: “Vivim en un moment molt difícil de la construcció europea, estem en una cruïlla en un moment en què puja molt l’extrema dreta. Europa s’ha de creure més a ella mateixa”. Roca ha recordat que va sentir la mateixa emoció quan Espanya va entrar a la Unió Europea que amb l’aprovació de la Constitució.
Miquel Roca ha assegurat que Europa afronta l’actual moment amb unes bases molt més sòlides que en anteriors crisis: “Recordem la fi de la Segona Guerra Mundial? Els mostrem als joves com era Europa el 1945?”. L’exdirigent de CDC ha assenyalat que “hi ha una percepció de desigualtat que una realitat de percepció, el que succeeix és que els països més sòlids veuen que també pateixen”.
Roca: "No acceptem que un decadent ens digui que ho som"
Miquel Roca ha convidat a plantar cara als multimilionaris tecnològics que donen suport a Donald Trump que afirmen que Europa està en decadència: "No acceptem que ho digui un decadent". L'exdirigent polític ha assegurat que "alguns volen posar un casino a Gaza i són insensibles amb Ucraïna. Això la gent ho ha de saber i molts que ara pateixen han de saber que això que els passa és el que alguns volen que sigui el món".
Roca ha fet una crida a l’optimisme: “Els problemes econòmics els resoldran els economistes. Però sense optimisme i sense creure en nosaltres mateixos, no hi haurà futur”. Roca ha considerat “gens casual que hi hagi tanta gent fent pronòstics pessimistes” i ha advertit: “A la Transició vam entendre que sense llibertat no hi havia progrés. El fracàs del franquisme va ser sobretot econòmic perquè va creure que podia haver progrés sense llibertat. Amb autocràcia, serem molt pobres”.
Tots dos ponents s’han esforçat per transmetre optimisme. A una pregunta de Pérez Oliva sobre la pèrdua de llocs de treball que pot suposar la IA, la consellera Romero ha mantingut que creu que se’n perdran, però se’n guanyaran molts i seran d’alt valor afegit. Roca ha suggerit "no rendir-se molt aviat".