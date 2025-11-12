El dia clau de García Ortiz: declaració al Suprem per acabar de desvincular-se de la filtració

El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha seguit el judici al costat de la seva defensa. En els moments en què l'apuntava la càmera transmetia una mirada d'entre tristesa i preocupació per la situació en què es troba, amb una petició de presó de fins a sis anys, i dotze d'inhabilitació per la filtració de dades personals de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Aquest tarannà pausat i prudent va alterar-se quan va declarar l'home de confiança de la presidenta madrilenya, Miguel Ángel Rodríguez, i el seu xicot, Alberto González Amador. Però més enllà d'això, el judici ha anat bé al fiscal general, que avui afronta el dia clau amb la seva declaració al Tribunal Suprem.
Hi arriba pràcticament desvinculat de la filtració que ha provocat tot aquest procediment i després d'una vista oral sense proves concloents contra ell. Se l'acusa d'haver difós un correu electrònic que confirmava que l'empresari González Amador demanava un pacte a la Fiscalia a canvi de reconèixer un frau fiscal de 350.000 euros. Els periodistes que van publicar la informació han negat que García Ortiz fos la font, i de fet algun dels testimonis ha dit que va tenir accés a aquesta documentació abans i tot que arribés a la taula del fiscal general de l'Estat. La setmana passada, altres periodistes van dir que el fiscal general era innocent perquè "saben qui és" la font que va filtrar el correu, però es van acollir al dret a no revelar-la.
Les tesis de García Ortiz han rebut el suport de bona part dels fiscals que han declarat aquests dies al Suprem. Julián Salto, el representant del ministeri públic que investigava González Amador va explicar que la proposta de reconèixer els delictes va venir de l'empresari, no pas de la Fiscalia, com va publicar El Mundo arran d'una filtració tergiversada del cap de gabinet d'Ayuso. De fet, va ser davant d'aquesta informació falsa que la Fiscalia difon una nota per desmentir-la i esvair els dubtes sobre la "imparcialitat" del procediment, tal com va explicar la cap de premsa de la Fiscalia General de l'Estat.
Una nota, segons ha dit el responsable de protecció de dades de la Fiscalia, Agustín Hidalgo, que no va ser una "violació de seguretat" i que no hi va veure cap problema quan va ser publicada. "Estava dins del marc d'actuació de la Fiscalia", va assegurar dimarts. Durant la seva declaració, Hidalgo va reforçar una de les tesis del fiscal general i va avalar que esborrés el compte amb els correus sobre la conformitat amb l'empresari, per protegir les dades que s'hi contenien. "Té la facultat de destruir-les", va dir.
La defensa del fiscal general de l'Estat ha denunciat des del principi del judici les "irregularitats" de la instrucció del cas. Segons l'advocada de l'Estat, Consuelo Castro, el fiscal ha estat sotmès a un procés "injust" que ha vulnerat la seva presumpció d'innocència. A més, ha afirmat que la instrucció es va fer amb la "idea preconcebuda" que era culpable i es va centrar a buscar proves de manera "prejudicial i esbiaixada". La fiscal María Ángeles Sánchez comparteix la posició i ha dit que gruix dels jutges de la sala no poden jutjar García Ortiz,
Una fotografia inèdita
La fotografia d'un fiscal general davant d'un tribunal, inèdita en democràcia, és la punta de l'iceberg de les batalles institucionals i partidistes que arrossega l'estat espanyol. La causa contra García Ortiz, del sector progressista i que compta amb el suport granític del govern espanyol, retrata la guerra oberta sense pietat entre el PSOE i el PP, passant pel xoc entre el poder executiu i el judicial, i els efectes de les fake news -en aquest cas, mentides difoses per l'entorn de la presidenta de la Comunitat de Madrid- per engreixar procediments judicials que té com a finalitat última desgastar Pedro Sánchez.
La batalla entre Sánchez i Ayuso
El judici contra el fiscal general no es pot deslligar de la guerra que mantenen el PSOE i el PP, i concretament Sánchez i Ayuso. Els populars tenen entre cella i cella fer caure el govern espanyol des de fa temps, i Ayuso és un dels lideratges més destacats, més i tot que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. Mentre García Ortiz reivindica la seva innocència, la dreta política i mediàtica l'assenyala com a ariet de Sánchez en l'intent de desprestigiar la presidenta madrilenya, en aquest cas atacant el seu entorn personal.
El PP ha aprofitat aquests mesos d'instrucció per carregar contra el fiscal general de l'Estat, al qual es retreu una excessiva proximitat amb el govern espanyol, i contra Sánchez per mantenir-lo en el càrrec. De fet, aquests últims dies el president del govern espanyol ha tancat files de nou amb el fiscal general, cosa que ha provocat una nova polèmica amb Feijóo, que l'ha acusat de "revoltar-se" contra els jutges. Seran ells, un cop el judici quedi vist per a sentència, que tindran l'última paraula.