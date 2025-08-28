El govern espanyol endureix la resposta als atacs del PP: fa un «ús partidista» per tapar els seus errors

El govern espanyol ha endurit la seva resposta als atacs del PP per la gestió dels incendis que han assolat l'Estat aquest estiu. El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusat el partit d'Alberto Núñez Feijóo de fer un "ús partidista" dels focs. Ho ha fet durant la seva compareixença al Senat -a petició del PP- aquest dijous, en què ha criticat els populars per provar de "fabricar una versió distorsionada de la realitat que menysté la feina ben feta i emmascara els seus propis errors de gestió".
Segons Marlaska, el PP ha utilitzat la tragèdia, com va fer amb la dana, "per servir els seus interessos i la seva estratègia d'assetjament al govern espanyol" mitjançant la "manipulació i el soroll". El ministre ha recordat un cop més que les competències sobre prevenció i extinció d'incendis són de les comunitats autònomes i ha reiterat que l'executiu espanyol va posar a la seva disposició els seus mitjans amb celeritat.
El responsable d'Interior ha criticat que des del PP "no tenen clar encara" que els recursos que s'utilitzen per extingir incendis "són aportats, principalment, per la comunitat autònoma en què es produeixen", al mateix temps que ha assenyalat que totes les administracions -locals, autonòmiques i estatals, "han de treballar de manera coordinada i responsable".
"Diuen que s'ha actuat tard, quan el que hem fet és actuar amb previsió. Diuen que el Mecanisme Nacional de Resposta a Emergències no existeix, i resulta que ha estat funcionant perfectament, tant per a mitjans estatals com autonòmics", ha reblat dirigint-se als senadors populars presents a la sala. A més, ha destacat que el Centre de Cooperació Operativa (CECOD) ha mantingut una interlocució constant amb els governs territorials.
D'altra banda, ha rebutjat la proposta de Feijóo de controlar els piròmans amb un registre. "Els ciutadans espanyols no necessiten acusacions sense fonament, insults ni negacionisme, i tampoc mesures que es limitin a col·locar polseres telemàtiques als piròmans, com si això arreglés el problema dels incendis", ha afegit.
Així, ha tornat a reclamar tant el PP com a la resta de grups polítics que se sumin al pacte d'estat proposat pel president espanyol, Pedro Sánchez. "Som davant d'una situació complexa, canviant i de perillositat creixent, ha conclòs el ministre.