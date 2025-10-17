El govern espanyol es desmarca del resultat de l'opa: «No hi ha hagut una intervenció, sinó una participació»

El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, ha afirmat aquest divendres que les actuacions del govern espanyol durant l’opa del BBVA sobre el Sabadell no han estat una “intervenció”, sinó una “participació”. “Respecte al resultat de l’opa, màxim respecte per part meva a la decisió dels accionistes del Sabadell. Cal respectar la voluntat dels accionistes”, ha manifestat en una roda de premsa a Washington poc després que s’hagi fet públic el fracàs de l’intent de compra del BBVA sobre l’entitat vallesana.
“El govern tenia un rol clar, en aquest cas habilitat per la nostra normativa, que és la protecció de l’interès general, i aquesta és l’actuació que hem dut a terme”, ha argumentat Cuerpo. Segons el ministre, l’intent d’opa deixa un “resultat positiu” pel “valor” que ha generat per als accionistes, mentre, en paral·lel, es protegeixen els “interessos generals”.
“Aquesta ha estat l’actuació del Govern, aquesta ha estat la línia d’actuació del Govern en tot moment. Hem vist que, després de les condicions imposades pel Govern per protegir aquest interès general, el BBVA va continuar endavant amb aquesta operació, amb la qual cosa queda clar que en cap moment s’ha impedit el desenvolupament d’aquesta operació, la decisió final de la qual ha correspost, com ha de ser, als accionistes del Sabadell”, ha insistit el ministre.
Pel que fa a l’expedient de la Comissió Europea, ha detallat que el govern està “en contacte” amb Brussel·les per donar “tots els arguments necessaris” i defensar el paper exercit per l’executiu. “La nostra normativa és plenament compatible amb la legislació europea i amb els avenços necessaris també en matèria d’integració i de mercat únic en l’àmbit financer”, ha asseverat.