El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, assegura que aquest divendres és un "dia de celebració" i agraeix la "confiança" de l'empresariat amb el projecte de la seva entitat en solitari. Així ho ha afirmat en declaracions als mitjans de comunicació des del Saló Daurat de la Llotja de Mar, on ha comparegut acompanyat del president de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu, per celebrar el fracàs de l'opa del BBVA.
"Agraeixo molt tot el suport donat durant tot aquest temps, però especialment avui, després de l'última etapa d'aquesta història", ha afirmat Oliu. "Som un banc de clients, som un banc fonamental per a l'estructura econòmica i financera de Catalunya i seguirem estant aquí, ens alegra molt", ha afegit.
El màxim directiu del Sabadell ha assegurat que el BBVA té un "altre projecte" que ha qualificat de "molt bo", però, de nou, l'ha contraposat amb el seu. "Tenim el focus posat en Catalunya, Espanya i les petites i mitjanes empreses", ha apuntat. Preguntat per la posició en què queda ara David Martínez, el membre del consell d'administració del Sabadell dissident, Oliu s'ha limitat a dir que "continua sent accionista i conseller" i ha evitat vaticinar si acabarà venent els seus títols.
Pel que fa als seus contactes amb el president del BBVA, Carlos Torres, ha indicat que "eren amics abans" i que amb l'opa han "posat un parèntesi". "Ara que ha acabat això, a veure si aviat podem tornar a sopar junts amb les nostres mullers", ha dit el president del Sabadell.
A la Llotja de Mar també hi havia el conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno; el director general, Carlos Ventura; i el director territorial a Catalunya, Xavier Comerma, entre altres. Entre l'empresariat que els ha rebut hi havia l'exconseller d'Economia Andreu Mas-Colell; l'economista Guillem López Casasnovas; la vicepresidenta de Pimec, Emma Gumbert; o el vocal de l'Associació d'Accionistes del Banc Sabadell, Joaquim Badia.
Celebració entre els treballadors del Banc Sabadell
Aquest divendres el fracàs de l'opa també s'ha celebrat entre els treballadors del Banc Sabadell. A la seu de Sant Cugat, els empleats han rebut amb nombrosos aplaudiments el conseller delegat, César González-Bueno, que damunt d'una taula els ha agraït la seva tasca. "Tenim un orgull de pertinença inigualable i amb una vocació de servei i de fer les coses bé", els ha dit. "No hem mentit en tot aquest procés, no ens poden dir que estàvem explicant una cosa quan en realitat era una altra", ha afirmat. El banquer ha acabat el seu discurs amb un "visca el Banc Sabadell".
L'entitat també ha difós un vídeo enregistrat des de la mateixa seu on Oliu i González Bueno agraeixen precisament la "professionalitat" dels seus equips i asseguren que el final de l'opa és "la millor sortida" tant pel BBVA com per ells. "Val la pena que aquest banc continuï existint, serem el millor banc d'Espanya", ha sentenciat González-Bueno.