El Govern expressa el seu «absolut rebuig» a la violació reiterada a una menor tutelada: «Estem consternats»

El Govern ha expressat aquest dimarts el seu absolut rebuig" a la violació reiterada a una menor de 12 anys tutelada per la DGAIA a Barcelona i per la qual la Fiscalia demana 107 anys de presó per al presumpte autor. "Des del govern estem consternats i volem mostrar la màxima contundència", ha assegurat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, en una roda de premsa després del consell executiu. Paneque ha expressat el rebuig del Govern amb una "prudència especial" per la implicació d'una menor en el cas, i ha defensat que es puguin posar a disposició "totes les garanties i tots els recursos per evitar aquesta xacra" amb la investigació que hi ha oberta. L'acusat anunciava la nena en aplicacions de cites perquè altres homes la violessin conjuntament mentre els gravava.