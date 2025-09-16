El Govern lamenta que Junts «sucursalitzi» la política catalana: «La volen vincular a acords d'una altra institució»

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha avisat que les decisions polítiques sobre Catalunya s'han de prendre al Parlament. Ho ha dit després que Junts hagi amenaçat Pedro Sánchez amb trencar al Congrés si no obliga Salvador Illa a alinear-se amb l'Acord de Brussel·les a la cambra catalana. L'escenari escollit pels independentistes serà el debat de política general de l'octubre, on han advertit que "passaran coses". Davant d'això, el Govern ha avisat que l'autogovern de Catalunya o les polítiques que s'han d'aplicar es discuteixen al Parlament, "i no en cap altre espai". En aquest sentit, ha lamentat que Junts "sucursalitzi" la política catalana vinculant-la a acords d'altres institucions, en aquest cas el Congrés. "És sorprenent que alguns grups que sempre han defensat l'autogovern ara vulguin vincular diferents àmbits institucionals", ha dit la portaveu. \r\n