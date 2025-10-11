ERC insta Illa a «deixar de ser el portaveu del PSOE» a Catalunya

ERC ha reclamat al president Salvador Illa que "deixi de ser el portaveu del PSOE a Catalunya" i lluiti per un "finançament just" davant Pedro Sánchez. Així ho ha assegurat aquest dissabte la secretària general dels republicans, Elisenda Alamany, que ha criticat que "avui qui està escanyant i no està possibilitant el finançament just que Catalunya és el govern de l'Estat".
En una atenció als mitjans des del Congrés del partit a Barcelona, ha assenyalat que les famílies catalanes tenen dificultats per accedir a l'habitatge o per pagar extraescolars i menjadors, i ha insistit que "Catalunya genera prou recursos per a redistribuir la prosperitat". Per això ha exigit "ambició nacional" al Govern.
En una setmana marcada pel debat de política general, la número dos d'ERC ha constatat que "el Govern de la Generalitat viu de renda" i que "Catalunya té un president que no té l'ambició nacional que li demana el país". En aquest sentit, ha afegit que les votacions al Parlament "deixen un president desgastat i conscient que està en minoria".
"Si vol tirar endavant la legislatura, necessita complir amb Catalunya, amb els compromisos que ens fan avançar nacionalment i socialment", ha dit Elisenda Alamany, en relació amb els requisits per a la negociació dels pressupostos de la Generalitat.
D'altra banda, preguntada sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat, la secretària general d'ERC ha reiterat que la seva prioritat és "qui governa i qui pren les decisions" als aeroports catalans.
Ponència estratègica a Barcelona
Els republicans han celebrat aquest dissabte el seu Congrés Regional a Barcelona, on la militància ha validat la ponència estratègica amb la vista fixada en les eleccions municipals del 2027. El document se centra en tres "grans eixos de transformació": la llengua i el patrimoni; l'habitatge, el turisme i el treball, i l'emergència climàtica. En l'elaboració hi ha participat més de 200 militants.
La presidenta de la federació d'ERC a Barcelona, Creu Camacho, ha subratllat que amb aquesta ponència estratègica posen "rumb cap al 2027", perquè volen "una Barcelona amb esperit lliure i plenament republicana". Alamany ha defensat que Esquerra "és l'eina que garanteix que la ciutat no s'entrega a aquells que se'n volen aprofitar".