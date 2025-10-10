El Parlament insta el Govern a crear la T-Lleure: que és?

Aquest dijous el Parlament ha aprovat una resolució a favor de la T-Lleure, un títol de transport multizona, multipersonal, intermodal i amb un preu assequible. La targeta és una reivindicació històrica de caus i esplais. D’ençà del canvi tarifari de 2020, no hi ha cap títol de transport públic que satisfaci les seves necessitats i demanen una bonificació tarifària.
El ple del Parlament de Catalunya, en el marc del debat de política general, ha aprovat -amb 67 vots a favor, 57 abstencions i 11 vots en contra- una resolució que insta el Govern de la Generalitat a implementar la proposta. La idea és de les entitats que conformen l’associacionisme educatiu de base voluntària i comunitària i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
El passat mes de juliol, aquests dos actors impulsaven una campanya conjunta per reivindicar un títol de transport bonificat per a caus i esplais. Després de reunir-se amb els grups parlamentaris, l’Autoritat de Transport Metropolità de Barcelona, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, en representació de les Autoritats Territorials de Mobilitat de Girona, Lleida i el Camp de Tarragona, i amb la Direcció General de Joventut, han fet arribar la proposta al Parlament.
Que és la T-Lleure?
Aquesta campanya és una demanda històrica de les entitats del sector de l’associacionisme educatiu per tal de facilitar l’accés al transport públic a les entitats que treballen voluntàriament amb infants i joves. Els caus i esplais utilitzen el transport públic com a mitjà per moure’s pel territori i dur a terme la seva activitat, però d’ençà del canvi tarifari de 2020, no hi ha cap títol de transport públic que satisfaci les seves necessitats.
El cost econòmic que suposa la mobilitat, així com la manca de territorialitat en la xarxa actual de transport públic afecta l’activitat que les monitores i caps duen a terme als caus i esplais de forma voluntària. Cal destacar, que, segons el CNJC, l’aprovació de la T-Lleure beneficiarà a les més de 60.000 persones que conformen l’associacionisme educatiu, que en el marc d’aquesta activitat duen a terme gairebé un milió de viatges anuals.
El següent pas l'ha de fer el Govern de la Generalitat, que haurà de concretar i posar en marxa la T-Lleure. Des del CNJC, ho celebren com "una fita important en la lluita per garantir el dret a la mobilitat dels infants i joves, i en reconèixer la tasca voluntària i educativa que duen a terme caps i monitores".