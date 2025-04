El Govern obre 7.886 places de treballadors públics

El Govern ha aprovat avui l’oferta pública d’ocupació per a aquest any 2025, que inclou 7.886 places dels cossos de seguretat, de prevenció i extinció d’incendis, sanitaris, docents, penitenciaris i personal d’administració i tècnic i personal laboral. D’aquesta manera, tal com ha detallat la consellera i portaveu, Sílvia Paneque, es compleix el compromís d'aprovar l'oferta d'ocupació durant el primer quadrimestre de l'any i es manté l’aposta per consolidar una "ocupació estable i de qualitat i mantenir la temporalitat per sota del 8%" que marca la Unió Europea. Aquesta oferta es va pactar amb els sindicats el 2 d’abril passat. L'oferta inclou 2.304 noves places per a l’Institut Català de la Salut; 1.919 places de docents; 1.637 noves places per al cos de Mossos d’Esquadra; 1.781 places de personal d’administració i tècnic i personal laboral; 154 places per a serveis penitenciaris; 54 places per al cos de Bombers; i 47 places per al cos d’Agents Rurals.