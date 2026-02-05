05 de febrer de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Política

El Govern organitza un acte de comiat a l'UME després de la pesta porcina

  • Un efectiu de l'UME intervé durant el brot de pesta porcina -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de febrer de 2026 a les 13:34

El Govern ha organitzat un acte de comiat de la Unitat d'Emergències Mèdiques (UME) després de dos mesos desplegats per la gestió de la crisi de la pesta porcina. Serà aquest divendres al matí des del centre de comandament dels Agents Rurals, situat a Torreferrussa, des d'on s'està gestionant aquesta crisi. La consellera d’Interior, Núria Parlon, i el delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, saludaran i agrairan la col·laboració a tots els cossos operatius que hi estan participant, especialment a l'UME, que aquesta setmana deixa el dispositiu. Cal recordar que la Generalitat va sol·licitar el desplegament del cos militar d'emergències pocs dies després d'iniciar-se la crisi, fet que va generar les crítiques de l'oposició, especialment dels partits independentistes. El desplegament d'aquesta unitat, amb fortes connotacions militars, sempre ha estat objecte de polèmica a Catalunya.

Et pot interessar