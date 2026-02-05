El Govern organitza un acte de comiat a l'UME després de la pesta porcina

El Govern ha organitzat un acte de comiat de la Unitat d'Emergències Mèdiques (UME) després de dos mesos desplegats per la gestió de la crisi de la pesta porcina. Serà aquest divendres al matí des del centre de comandament dels Agents Rurals, situat a Torreferrussa, des d'on s'està gestionant aquesta crisi. La consellera d’Interior, Núria Parlon, i el delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, saludaran i agrairan la col·laboració a tots els cossos operatius que hi estan participant, especialment a l'UME, que aquesta setmana deixa el dispositiu. Cal recordar que la Generalitat va sol·licitar el desplegament del cos militar d'emergències pocs dies després d'iniciar-se la crisi, fet que va generar les crítiques de l'oposició, especialment dels partits independentistes. El desplegament d'aquesta unitat, amb fortes connotacions militars, sempre ha estat objecte de polèmica a Catalunya.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nL'UME, un exèrcit d'emergència «incòmode» amb connotacions polítiques Lluís Girona Boffi\r\n\r\n