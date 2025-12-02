El Govern pressiona Junts perquè torni al costat de Sánchez i abandoni el «partidisme»

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha insistit en la importància de mantenir viva la legislatura espanyola, perquè el govern de Pedro Sánchez és “bo per Catalunya”. “Que es pugui mantenir la majoria de la investidura és bo, perquè dona continuïtat a un govern que en habitatge, mobilitat o educació reporta beneficis per a Catalunya”, ha afirmat. Paneque ha demanat als grups parlamentaris catalans del Congrés que facilitin l'aprovació de mesures que tingui un impacte positiu en el país. Després de l'anunci de l'aprovació de mesures pendents que hi havia pactades amb Junts, Paneque ha confiat que hi hagi continuïtat del govern de Sánchez i que els juntaires “posin per davant de qualsevol altra cosa” i del “partidisme” els interessos dels catalans. En aquest sentit, ha lamentat el vot en contra del sostre de despesa, que implica una pèrdua de 1.000 milions per a Catalunya.\r\n