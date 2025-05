El Govern reforça la gestió d'emergències greus després de l'apagada elèctrica

El Govern ha aprovat aquest dimarts un conjunt de mesures destinades a reforçar la gestió i la coordinació institucional per millorar la seva capacitat de resposta davant d'emergències greus, després dels efectes provocats per la recent apagada elèctrica. L'objectiu de l'executiu de Salvador Illa és millorar la "resiliència del sistema" davant situacions de manca de subministrament energètic i fallades en les telecomunicacions. Aquestes actuacions reforcen la preparació operativa i institucional, amb especial atenció a la continuïtat dels serveis essencials i la resiliència de les infraestructures digitals i de telecomunicacions. L’acord aprovat pel consell executiu reforça el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), millora la cobertura de la xarxa de radiocomunicacions RESCAT i promou la capacitat d’autonomia energètica dels serveis bàsics durant un mínim de 72 hores, seguint les recomanacions de l’Estratègia de Preparació de la Unió Europea. Algunes de les mesures del pla són l'impuls de la transformació del CECAT per adaptar-lo als nous reptes tecnològics i operatius i la creació d’un grup de treball per disposar, l’any 2030, d’un gran centre d’emergències a Catalunya.