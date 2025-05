El Ministeri de Defensa veu complicat respectar un embargament d'armes a Israel

El Ministeri de Defensa veu difícil complir amb un eventual embargament de la compravenda d'armes i material de defensa a Israel, com va començar a tramitar dimarts el Congrés. El motiu és que Israel desenvolupa bona part de la tecnologia de ciberseguretat i intel·ligència artificial, que són clau actualment, i per això demanen ser "realistes" i no enganyar la ciutadania. De la mateixa manera, el Ministeri que pilota Margarita Robles creu que l'embargament es podria esquivar, encara que hi hagi una llei que ho estableixi. Una cosa és el que digui el text que finalment aprovi la cambra, i l'altra la pràctica.

El ple del Congrés va donar llum verda dimarts a la presa en consideració d'una proposició de llei presentada per Sumar, socis del PSOE al govern espanyol, Podem i el BNG per implantar un embargament al comerç d'armes amb l'estat hebreu, en plena intensificació de l'ofensiva sobre la Franja de Gaza. La proposta va rebre el suport del PSOE i dels socis d'investidura, i només va topar amb l'oposició del PP, Vox i UPN. Fonts del govern espanyol consideren rellevant el gest de la presa en consideració i asseguren que Espanya no compra ni ven armament a Israel des del 7 d'octubre.

Des del Ministeri de Defensa, però, recorden que Tel-Aviv és una potència en l'àmbit militar i Espanya també compra equipament, com llanternes o cascos. Prescindir de tot això "no és tan senzill". En la mateixa línia, també sostenen que la indústria espanyola no ho tindria fàcil per complir amb aquestes demandes, i demanen no fer-se falses expectatives. L'embargament que eventualment pugui aprovar el Congrés, a més, es podria esquivar a través de la compra de productes israelians via altres països.