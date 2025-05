El MNAC alerta del «risc elevadíssim» que suposa el trasllat per la «fragilitat de les obres»

Avís del MNAC. El museu ha alertat que les pintures murals que es volen traslladar a Sixena "no suporten la vibració", com indiquen els estudis, i que, "un trasllat i un canvi d'emplaçament podria suposar malmetre-les i és un risc elevadíssim".

Carme Ramells, cap d’àrea de restauració i conservació preventiva del MNAC, ha avisat de la "fragilitat" de les pintures i també que són "molt sensibles als canvis ambientals" i "químicament, molt reactives". "El conjunt de materials que les componen i que els trobem també en altres pintures arrencades del Pirineu, és el que essencialment les converteix en obres molt fràgils", ha manifestat.

Aquestes obres "ja no són pintures murals, sinó una mena d'artefacte" a causa de totes les intervencions que s'hi han fet des de "l'operació de salvament", ha detallat Ramells. En aquest context, ha dit que en aquests artefactes hi ha un gruix mínim de pintura; una pintura, ha afegit, que va ser arrencada amb la tècnica del 'strappo', que és la que es feia servir en els arrencaments de manera generalitzada.

Ramells ha assenyalat que després de l'arrencament s'hi han afegit altres materials perquè "un cop s'arrenca aquesta capa tan prima de pintura cal dotar d'un nou suport que li doni consistència". I tot això, ha conclòs, es va muntar al MNAC sobre unes estructures de fusta i de fusta i guix.

La cap d’àrea de restauració i conservació preventiva del MNAC ha ressaltat la fragilitat de les obres, que, ha argumentat, té una raó de ser, que ha estat comprovada científicament per assajos de laboratori. En aquest context, ha recordat que no s'ha d'oblidar que aquestes pintures murals van patir un incendi i es van sotmetre a unes temperatures "molt elevades" i això, per exemple, va alterar el color i va alterar-les físicament i químicament.