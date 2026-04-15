El Parlament accelera la llei que triplicarà l'import de les multes per pintades a trens

El Parlament ha aprovat aquest dimecres tramitar per la via ràpida de lectura única la proposició de llei de modificació de la Llei 4/2006, ferroviària, per endurir les sancions contra les conductes que desllueixen les infraestructures ferroviàries i que poden arribar fins als 900.000 euros. La petició ha prosperat amb 124 vots a favor, 4 en contra i 6 abstencions, ja que els Comuns s’han abstingut i la CUP hi ha votat en contra. Junts, ERC, PP, Vox i Aliança Catalana han avalat la tramitació però amb advertiments que les multes, per si soles, no resolen el problema si no van acompanyades de més seguretat, control i millor gestió. El text triplica les sancions previstes fins ara: advertència o multa de fins a 18.000 euros per a les infraccions lleus, multes d’entre 18.001 i 90.000 euros per a les greus i d’entre 90.001 i 900.000 euros per a les molt greus. Amb l’aval del ple a aquesta tramitació exprés, s’obrirà ara un termini d’esmenes i hi haurà un nou debat i votació final.\r\n