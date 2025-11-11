El Parlament commemorarà el mil·lenari del parlamentarisme català el 2027

La mesa del Parlament ha acordat que la cambra catalana commemori el mil·lenari del parlamentarisme català el 2027. Es tracta de la primera sessió de les assemblees de pau i treva de Déu que es va celebrar el 1027 i que, tal com han apuntat fonts de la mesa, va ser una reunió per "parlar de pau i contra totes les guerres". L'objectiu de la cambra catalana és fer valdre les "arrels del parlamentarisme català" i de projectar el "compromís de Catalunya amb la pau". La mesa ha nomenat Manel Vila i Motlló com a comissari del mil·lenari, una tasca que farà de manera gratuïta, i també ha creat un consell assessor. Al febrer es farà el primer acte solemne de cara a la ciutadania i també es detallarà l'agenda concreta que se seguirà durant el 2027.\r\n