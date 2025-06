El Parlament crea la comissió d'estudi per a la garantia del dret a l'habitatge, impulsada per Comuns i CUP

El Parlament ha aprovat aquest dimecres crear la comissió d'estudi per a la garantia del dret a l'habitatge que han impulsat els Comuns i la CUP. El ple ha avalat la iniciativa durant el ple després que PSC i ERC també hagin donat suport a la creació de la comissió. Junts, PP, Vox i Aliança hi han votat en contra. Durant el debat parlamentari, la diputada dels Comuns Susanna Segovia ha celebrat el consens per impulsar aquesta proposta "constructiva", i la diputada de la CUP Pilar Castillejo ha reivindicat Catalunya com a "punta de llança" del moviment de l'habitatge. Després de l'aval del ple, la comissió es podrà constituir pròximament.