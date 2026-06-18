El Parlament demana fixar clàusules lingüístiques obligatòries en ajuts i contractes abans del 2028

El Parlament demana incorporar clàusules lingüístiques obligatòries en línies de subvencions, ajut i foment econòmic de la Generalitat i en tots els seus contractes abans que acabi el 2027. Ho ha fet amb l'aprovació al ple d'un punt d'una moció de la CUP sobre drets lingüístics, amb el suport de Junts, ERC, Comuns i Aliança Catalana, l'abstenció del PSC i el vot en contra de PP i Vox. També s'ha aprovat un altre punt que demana aprovar en sis mesos una estratègia d'accés al català perquè tot resident pugui aprendre la llengua i obligar les empreses, entitats i organismes que prestin serveis públics o serveis finançats amb recursos públics a garantir la "capacitació lingüística" del seu personal.\r\n\r\nAmb el mateix propòsit, el text també reclama incorporar la formació lingüística dins les obligacions formatives de les empreses. Dins de l'estratègia per garantir l'accés a la llengua a tota persona resident a Catalunya, la moció planteja que el pla inclogui l'eliminació de les llistes d'espera i la garantia d'una oferta suficient per aprendre català. La cambra també dona suport a incloure dins d'aquesta estratègia el reconeixement del dret dels treballadors a desenvolupar la seva activitat laboral en català i un sistema públic de suport i cofinançament de la formació lingüística dels treballadors que vinculi les ajudes públiques a la participació efectiva en els programes formatius.\r\n