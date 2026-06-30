El Parlament farà un debat monogràfic sobre educació en l'últim ple del curs a petició de Junts

La Junta de Portaveus ha decidit que el Parlament celebri un debat monogràfic sobre educació l'últim ple del juliol, previst per al 21, 22 i 23. Es tracta d'una iniciativa de Junts que ara s'ha fixat al calendari. D'altra banda, s'ha acordat l'ordre del dia del ple ordinari de la setmana que ve. Es farà el debat i votació sobre si es tramita per la via ràpida la proposició de llei dels Comuns sobre especulació urbanística. Altres punts de l'ordre del dia són els debats a la totalitat del projecte de llei del Govern del llibre cinquè del Codi de finances públiques que vol ordenar totes les normes aplicables en matèria de tresoreria i de la proposició de llei de Junts sobre la donació del cos a la ciència. En el marc del ple del Parlament de la setmana es llegiran dues declaracions, una sobre la situació a Veneçuela i una altra amb motiu del dia internacional de les al·lèrgies. I també està prevista la compareixença davant del ple de la síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEmbolic al Parlament per les propostes contra la compra especulativa d'habitatge Lluís Girona Boffi\r\n\r\n