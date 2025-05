El Parlament investigarà si Joan Garriga (Vox) va vulnerar el codi de conducta vinculant el PSC amb "prostitutes"

La mesa del Parlament ha admès a tràmit aquest dimarts una sol·licitud del PSC per estudiar si el portaveu de Vox, Joan Garriga, ha vulnerat el codi de conducta parlamentari amb les seves declaracions durant el darrer ple del Parlament amb les quals va vincular els socialistes amb "drogues i prostitutes". Segons han explicat fonts parlamentàries, la mesa ha remès la proposta a la comissió de l'Estatut del Diputat per a iniciar al procediment d'anàlisi de les següents declaracions de Garriga: "Finançament il·legal és el que ha fet el bipartidisme durant anys, i corrupció, gastar-se els diners en drogues i putes com han fet els socialistes". El president del Parlament, Josep Rull, va cridar Garriga l'atenció per les seves paraules i va reblar que "aquesta no és la manera que un diputat al Parlament de Catalunya s’ha d’expressar". El codi de conducta exposa que, si hi ha motius per a creure que un diputat pot haver infringit aquest codi, la mesa pot iniciar el procediment de verificació i demanar un informe a la comissió de l'Estatut del Diputat, com ha fet amb la sol·licitud del PSC. La conducta dels diputats, segons les mateixes normes, ha de ser "respectuosa amb els altres diputats i els ciutadans" i la seva actitud ha de ser "escrupolosa i exemplar".