El Parlament reclama un front comú davant la futura sentència del TC sobre la immersió

El Parlament ha instat aquest dijous el Govern a "fer front comú davant la sentència sobre la llengua catalana" que pugui dictaminar el Tribunal Constitucional. Així consta en un dels punts de la moció de Junts, que també ha rebut el vot favorable del PSC, ERC, els Comuns, la CUP i AC. Només hi ha votat en contra el PP i Vox. El text reclama que aquest front unitari "defensi el model d'escola catalana com a pilar de cohesió social i de convivència" i "garanteixi el ple ús del català com a llengua vehicular d'ensenyament en tot el sistema educatiu de Catalunya". D'altra banda, la cambra també ha acordat "treballar per aconseguir progressivament la plena universalització i gratuïtat del primer cicle d'educació infantil (I2)".\r\n