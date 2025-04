El Parlament referma que Puig pot participar telemàticament de les comissions mentre no s'apliqui l'amnistia

Els diputats han de poder participar telemàticament de les diferents comissions. Així ho ha acordat la mesa del Parlament en la reunió d'aquest dimarts per blindar la participació telemàtica de l'exconseller i diputat de Junts Lluís Puig mentre no s'apliqui l'amnistia. Ho ha fet després que la presidenta de la comissió de Peticions, la diputada de Vox Mònica Lora, tallés la connexió el passat 1 d'abril durant la primera sessió de l'única comissió presidida per l'extrema dreta -per una qüestió de proporcionalitat- i que tramita les peticions que els ciutadans fan al Parlament en l'exercici del dret de petició individual o col·lectiva.

La diputada de Vox va tallar la videotrucada per la qual Puig seguia la comissió parlamentària, adduint que la mesa no havia autoritzat la connexió. "Ho trasllado als lletrats, això s'hauria d'aprovar a la mesa corresponent", va assenyalar Lora.

La mesa ja havia pres acords en aquest sentit anteriorment per garantir la participació de Lluís Puig i, amb el nou acord, pretén blindar que el diputat pugui participar de manera telemàtica des de Bèlgica, on resideix exiliat, segons han explicat fonts parlamentàries. Així, amb el nou acord, l'òrgan parlamentari vol que es garanteixi la participació de tots els diputats del debat parlamentari, participació que ja es duia a terme des de l'anterior legislatura, però que no recull específicament el Reglament de la cambra catalana, com sí que ho fa amb el dret a votar a les sessions plenàries.