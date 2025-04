El PP català assumeix que no hi haurà congrés fins a les properes eleccions espanyoles

El Partit Popular de Catalunya assumeix que no celebrarà el seu congrés fins que la política espanyola “es desencalli” i el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, arribi a la presidència de la Moncloa. És a dir, a partir de les eleccions generals de 2027.

En una entrevista amb l’ACN, el secretari general del PPC, Santi Rodríguez, ha admès que hi ha hagut “converses” sobre la convocatòria d’aquest congrés, però que “no els pot enganxar enmig d’un debat relacionat amb la governabilitat d’Espanya”.

Els populars catalans van celebrar el seu últim congrés l’any 2018, quan Alejandro Fernández va ser escollit líder del partit amb un ampli suport. El 2022 s’havia de tornar a convocar aquest conclave, però la direcció nacional va decidir ajornar-lo davant la convocatòria de les eleccions generals per a l’any següent.

Rodríguez ha atribuït a la voluntat del partit de “prioritzar la política exterior per davant de l’interior, els congressos i les renovacions”. Ara bé, el dirigent popular ha dit que no volen que hi hagi “una suspensió a llarg termini” de la cita i que volen que es celebri "aviat".

Preguntat per si creu que aquesta cita ha de servir per rellevar Fernández o per reforçar-lo, el secretari general del PPC ha argumentat que “el que s’ha de reforçar és el PPC”. “Els lideratges són un element més de reforç de partit, quan hi hagi el congrés debatrem qui és el líder més oportú, sense apriorismes”, ha apuntat Rodríguez, que ha evitat parlar sobre la continuïtat de Fernández al capdavant del partit.