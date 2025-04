El PP es distancia del Pacte Nacional per la Llengua i demana un acord «per la convivència lingüística»

"No trobaran al PP" en un Pacte Nacional per la Llengua que vagi en la "direcció" de les polítiques lingüístiques dels últims anys. Així ho ha assegurat el portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, preguntat en una roda de premsa per si estan disposats a entrar al Pacte. El portaveu ha marcat distàncies i ha dit que s'emmarca en una mala gestió de la política lingüística que "vol arraconar el castellà", a la vegada que ha acusat el PSC, Junts i ERC del retrocés del català.

Per això, Fernández ha cridat a un "gran acord per la convivència lingüística i pel bilingüisme cordial". El portaveu ha considerat que la diada de Sant Jordi és un bon moment per “remoure consciències” sobre la situació del català, però ha insistit que no es pot defensar la llengua amb “imposicions i prohibicions”. “Cal basar la política lingüística en la normalitat social, la convivència i el pluralisme”, ha afegit. Així, ha remarcat que “la millor manera de defensar” la llengua és aplicar la sentència del TSJC que anul·la les instruccions del 2022-23, que no incloïen el castellà com a llengua d'ús habitual a l'escola catalana, i ha demanat al Govern "que deixi d’utilitzar el català políticament i que es porti la llibertat a les aules de l’escola pública”.

Dol pel papa Francesc

D'altra banda, Fernández s’ha mostrat a favor dels tres dies de dol decretats pel Govern per la mort del papa Francesc i ha defensat que Catalunya és “terra de tradició cristiana” i que els dies decretats són “una mostra de respecte” per als catalans que se senten cristians.