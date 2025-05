El PP i Vox tanquen un acord pels pressupostos de les Illes Balears

La presidenta del govern de les Illes Balears, la popular Marga Prohens, ha tancat aquest divendres un acord amb Vox per aprovar els pressupostos del 2025. Segons ha dit en una roda de premsa, la negociació ha sigut "complexa", però que ha permès abordar temes que els de Santiago Abascal consideraven "prioritaris", com la negativa a l'acollida de menors migrants d'altres territoris o l'oposició al pacte verd europeu. "Dues qüestions que en cap moment han sigut un obstacle a la negociació", ha reconegut Prohens en una roda de premsa on ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, de "castigar" les Balears per "satisfer els seus socis independentistes de Junts".