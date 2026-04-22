El PP rebutja finalment la moció de Vox per establir una «prioritat nacional» a l'hora de rebre ajudes

El PP ha rebutjat aquest dimecres la moció de Vox que insta el govern espanyol a establir una "prioritat nacional" a l'hora de rebre ajuts i subvencions, un dels eixos centrals de l'acord que van subscriure amb Vox a Extremadura. El text ha decaigut amb els vots en contra dels populars, que han decidit no votar-hi a favor després que el partit de Santiago Abascal hagi rebutjat la seva esmena. El PP volia modificar el text per garantir que la prioritat nacional s'acrediti a través de "l'arrelament al territori", un requisit que creuen que ja fan servir molts ajuntaments per a concedir ajuts. En els darrers dies, els dos partits han discrepat sobre la interpretació d'aquest concepte, ja que Vox el vincula a la nacionalitat. La moció dels d'Abascal arriba en ple debat entre els dos partits per la prioritat nacional. Per a Vox, el concepte passa per donar prioritat "als espanyols per sobre de qualsevol altra consideració", mentre que el PP el vincula a "l'arrelament" i garanteix que els immigrants legals no seran discriminats respecte als espanyols de naixement.\r\n