El PSC activa la maquinària per a les eleccions municipals

El PSC posa en marxa la maquinària per a les eleccions municipals. Al mes de juny, el partit començarà a proclamar una primera bateria de candidats, sobretot en aquells municipis que no governen, per presentar noves candidatures, donar-les a conèixer i construir una alternativa. Al novembre, proclamaran un segon paquet d'alcaldables, i al febrer de l'any vinent, la resta. La portaveu i número dos del PSC, Lluïsa Moret, ha explicat que l'objectiu és "créixer i enfortir la presència als territori".
"Volem continuar governant i donar resposta als problems de la gent, i allà opn no hi som volem presentar alternatives solvents i viables, amb projectes que donin resposta als problemes del país", ha explicat Moret aquest dilluns. Així, de cara al juny, es definiran els primers candidats als llocs on el PSC no té l'alcaldia ni forma part de l'equip de govern. La resta s'aniran fent progressivament en funció de les realitats territorials, amb el novembre i el febrer marcats al calendari. Les eleccions són al maig de 2027.
El PSC governa la majoria de les principals ciutats del país i tres de les quatre capitals, Barcelona, Lleida i Tarragona. A Girona, la candidata Sílvia Paneque va guanyar les eleccions, però un pacte independentista li va impedir arribar a l'alcaldia. El partit reconeix que Paneque és el "millor actiu" per repetir els bons resultats, però encara no concreten si repetirà com a candidata. En tot cas, assolir l'alcaldia de Girona és un objectiu a la sala de màquines socialista.
El partit té una presència consolidada a l'Àrea Metropolitana que aspiren a mantenir o millorar. En aquestes ciutats del cinturó de Barcelona és on Vox aspira a intentar fer forat, capitalitzant alguns dels malestars de la ciutadania i ja fa mesos que els socialistes són conscients que hi hauran de fer front. Per altra banda, el partit també juga la carta de Salvador Illa per mirar de guanyar pes a la Catalunya interior, feu tradicional de l'independentisme i on Aliança Catalana aspira a créixer.