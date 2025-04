El PSC espera que ERC i Comuns avalin un tercer suplement de crèdit de 500 milions

El portaveu del PSC al Parlament, Ferran Pedret, ha demanat "aprofitar l'avinentesa i la inèrcia" de l'acord amb ERC i Comuns pels dos primers suplements de crèdit per pactar un tercer i últim decret de 500 milions d'euros. En una roda de premsa aquest dimarts, ha confiat que la "línia de diàleg" mantinguda fins ara serveixi per incorporar 500 milions més al pressupost, i ha aprofitat per "felicitar" ERC i Comuns per la seva "altesa de mires". Segons Pedret, si s'aconsegueix el tercer acord es demostrarà que, "en circumstàncies en què el país ho reclama, hi ha grups parlamentaris que saben superar les desavinences i posar-se d'acord".

El Govern ha aprovat aquest dimarts el segon suplement de crèdit amb l'aval d'ERC i els Comuns, una injecció de 1.301 milions d'euros que permet la governabilitat de Salvador Illa malgrat la pròrroga pressupostària.