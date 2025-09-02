El PSC recorda a Turull que Junts també demanava «intensament» una reunió entre Illa i Puigdemont

El president del PSC al Parlament, Ferran Pedret, ha defensat que la reunió entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, se celebra ara perquè "és un moment propici" després de l'aval del Tribunal Constitucional a la llei d'amnistia i per coincidir amb l'inici del curs polític. En una roda de premsa aquest dimarts, el dirigent socialista ha respost a les crítiques del secretari general de Junts, Jordi Turull, qui creu que la reunió es deu a "instruccions" de Pedro Sánchez. "Junts havia estat reclamant intensament que es produís aquesta reunió", ha reblat Pedret, qui també ha subratllat que el PSC "ha acreditat que és un espai polític partidari del diàleg", un diàleg "especialment valuós" amb les forces amb qui té "menys afinitat". Així mateix, ha dit que no veu "cap inconvenient" perquè es produeixi una trobada entre Puigdemont i Sánchez. "Correspon al president del govern d'Espanya en aquesta ocasió determinar com, quan i si és necessari fer-ho", ha conclòs.\r\n