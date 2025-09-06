El PSOE i Sumar negocien aprovar dimarts mesures contra Israel al Consell de Ministres

El PSOE i Sumar estan negociant l'aprovació al Consell de Ministres de dimarts de noves mesures contra Israel. Fonts de Sumar han explicat que els ministres de la formació proposaran cinc sancions i mesures addicionals amb l'objectiu de pressionar Israel perquè aturi l'ofensiva contra Palestina: la retirada de l'ambaixadora a Tel Aviv, unir-se als països que s'han organitzat per garantir el compliment del que determinin els tribunals internacionals sobre Israel i Palestina, un embargament d'armes, impedir l'ús de ports i aeroports per al trànsit d'armes cap a Israel i sancionar membres del govern israelià. Fonts socialistes admeten que la qüestió és sobre la taula i que es podria tractar a la pròxima reunió l'executiu espanyol.
Sumar considera que la majoria d'aquestes mesures es pot prendre "de manera immediata" i suposen una "reacció forta i decidida" contra el genocidi palestí. És per això que volen que l'estat espanyol subscrigui la Declaració del Grup de la Haia per garantir el compliment de les decisions de la Cort Penal Internacional i el Tribunal Internacional de Justícia sobre el conflicte entre Palestina i Israel –com el cas obert per Sud-àfrica contra Israel per genocidi– i que se sancioni el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i els ministres Israel Katz, Itamar Ben Gvir i Bezalel Yoel Smotric per incitació al genocidi, neteja ètnica i fam forçada.
Pel que fa a l'embargament d'armes, proposen inspeccionar i vigilar els ports i aeroports per buscar-hi carregaments destinats o procedents a Israel i intervenir tot el material militar afectat per l'embargament. L'objectiu és tant l'incautament d'armes com impedir que s'utilitzin ports i aeroports espanyols per transportar-les.
Pisarello ho ha advertit
El diputat dels Comuns ha exigit aquest dissabte al ministre de Justícia, Félix Bolaños, que dimarts porti al Consell de Ministres un decret llei per aturar "d'urgència" la compra i venda d'armes a Israel. A més, ha reclamat al govern de l'Estat que "sense esperar Europa, apliqui sancions i suspengui els acords comercials i d'altres tipus amb Israel mentre duri el genocidi". "Davant de la massacre, prou de paraules i necessitem fets", ha exclamat. Pisarello ha dit que "és inadmissible que tinguem gent de la societat civil en una flotilla jugant-se la vida intentant portar medicaments i aliments a Gaza, quan hauria de ser obligació de l'Estat demanar una mediació per part de l'ONU per obrir un corredor humanitari".