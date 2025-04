El registre de trucades de Pradas mostra que Mazón va estar il·localitzable en els moments crítics de la dana

El llistat de les comunicacions telefòniques de l'exconsellera de Justícia i Interior valenciana Salomé Pradas el dia de la dana que ha lliurat a la jutgessa de Catarroja que instrueix la causa mostra que el president del País Valencià, Carlos Mazón, va estar il·localitzable entre les 18:30 hores i les 19:43 hores, quan la reunió del Cecopi va quedar aturada mentre les riuades avançaven pels municipis de la zona zero. La Generalitat Valenciana ha justificat que Mazón va fer "altres trucades" relacionades amb l'emergència entre les 19:10 hores i les 19:43 hores i que va seguir-la de prop "tota la tarda".

Sigui com sigui, la recopilació de 118 pàgines avançada per Eldiario.es i a la qual ha tingut accés Europa Press mostra que la primera vegada que van parlar va ser a les 17:37 hores d'aquell dia. A partir d'aleshores, consten dues trucades cancel·lades a les 19:10 i a les 19:36, fins que van contactar a les 19:43 durant 48 segons. La següent ja va ser a les 20:10, un minut abans de l'enviament del missatge ES-Alert als telèfons mòbils.

Pradas, imputada a la causa judicial de la dana, ha proporcionat a la jutgessa el registre complet de les trucades del dia per reflectir que va desenvolupar una "intensa activitat" en diferents llocs, "especialment al Centre d'Emergències". A més, mostra que dos primers intents fallits de contactar amb Mazón a les 12:52 i a les 16:29. Posteriorment, hi ha dues trucades perdudes a les 19:10 i a les 19:36 i van parlar una altra vegada a les 19:43, quan el telèfon de Pradas va rebre una trucada entrant de Mazón de 48 segons. Així mateix, en va registrar una altra a les 20:10, entrant i d'un minut de durada.

El registre telefònic mostra que Pradas va parlar durant aquella jornada amb desenes de persones, entre les quals hi ha càrrecs d'Emergències com el secretari autonòmic, Emilio Argüeso, també investigat. També va parlar amb càrrecs de Presidència, com ara el secretari autonòmic de Comunicació i el cap de Gabinet; l'alcaldessa de València, María José Catalá, a primera hora del matí; i el president de la Diputació de València, Vicent Mompó. Amb la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, es recullen 14 trucades, tres sense èxit, a partir de les 12:23.

Per la seva banda, fonts de la Generalitat consideren que les trucades de Pradas "demostren que Mazón mai va estar incomunicat". "Malgrat l'intent de manipulació de l'esquerra, les trucades demostren que és fals", afirmen. En aquest sentit, remarquen que s'ha dit que el president valencià va estar cinc hores "desaparegut" i ara s'intenta instaurar una altra fake new dient que va estar una hora i quart "il·localitzable".

"Només 33 minuts"

Des del govern del País Valencià assenyalen que en el suposat període en què Mazón va estar "il·localitzable", la primera trucada perduda és a les 19:10 i a les 19:43 va tornar-la. "Van ser 33 minuts en què va fer dues trucades: al secretari d'Infraestructures, que estava connectat al Cecopi, i al secretari de Presidència", defensen fonts de l'executiu.