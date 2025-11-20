El rellotge de la investidura de Pérez Llorca s'activa sense acord amb Vox

El panorama polític al País Valencià ja té data de desenllaç almenys a curt termini. El ple d'investidura que hauria de fer president Juanfran Pérez Llorca se celebrarà a les Corts valencianes el pròxim dijous 27 de novembre a partir de les 11 hores. Així ho ha anunciat la presidenta de la cambra, Llanos Massó, després de la ronda de consultes habitual amb els diferents grups parlamentaris per trobar substitut a Carlos Mazón. Pérez Llorca encara no ha tancat un acord amb Vox, però el rellotge de la investidura s'havia de posar en marxa.
I és que el ple s'ha convocat d'acord amb els terminis que marca el reglament de les Corts valencianes. Aquest dimecres acabava el termini per registrar candidatures i l'única que es va sotmetre va ser la de Pérez Llorca. Com és habitual, el candidat del PP podrà exposar el seu programa a la cambra sense límit de temps i posteriorment entrarà en el debat amb els grups parlamentaris. Si bé encara no se sap si el ple es dividirà en dos dies o una sola jornada, al final de la sessió es procedirà a la votació.
Per ser elegit com a president valencià, Pérez Llorca necessita una majoria absoluta de 50 escons en primera votació o de majoria simple -més vots a favor que en contra- en una segona votació que es faria 48 hores després. Els comptes són senzills: el PP compta amb 40 diputats a les Corts valencianes i Vox 13, mentre que l'esquerra de PSOE i Compromís en suma, 46. Amb això, als populars només els val el vot a favor de l'extrema dreta per aconseguir retenir la presidència valenciana. Totes dues formacions encara negocien i l'acord no està tancat, malgrat que tot fa pensar que Vox acabarà cedint.
Qui és Pérez Llorca?
Valencianoparlant i oriünd de la comarca costanera de la Marina Baixa, sempre s'ha mostrat com a una figura de consens, com a un llanterner amb un tarannà incardinat a aquells militants populars que s'allunyen de les posicions més radicals i estridents. De perfil discret, tècnic i marcadament lleial, va iniciar la seva carrera política al seu natal Finestrat, una població que frega els 8.000 habitants i situada a tocar de la turística Benidorm.
Sense cap militància anterior a Noves Generacions i, fins i tot, amb una tendència aparentment més progressista anys enrere, va estrenar-se l'any 2003 com a regidor del PP a l'oposició. Quatre anys més tard, però, ja va aconseguir un càrrec de responsabilitat municipal: l'àrea encarregada de comandar l'urbanisme. En 2015, quan el País Valencià estava immers en una onada de canvi polític d'orientació esquerrana, Pérez Llorca va convertir-se en alcalde de Finestrat, on ha encadenat majories absolutes de manera folgada.